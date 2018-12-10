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Удаливший Карпина арбитр Карасев получил положительную оценку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Арбитр Сергей Карасев, работавший на матче 17-го тура чемпионата России по футболу "Крылья Советов" (Самара) — "Ростов" (Ростов-на-Дону), получил положительную оценку, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Встреча, прошедшая в субботу в Самаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Крыльев Советов". Карасев в этой игре показал футболистам три красных карточки: с поля были удалены нападающий хозяев Сергей Корниленко (вторую желтую получил за симуляцию), хавбек "Ростова" Александр Гацкан (вторую желтую получил за грубую игру) и нападающий гостей Рагнар Сигурдссон (ударил мячом в подававшего ему мяч болбоя, а затем оттолкнул его). Также Карасев удалил со скамейки главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, выражавшего несогласие с решениями арбитров.
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