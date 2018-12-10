Нападающий «Манчестер Юнайтед» перекачался и разучился забивать

Нападающий « Манчестер Юнайтед » и сборной Бельгии Ромелу Лукаку заявил, что растерял форму из-за слишком большой мышечной массы, которую набрал во время чемпионата мира. Слова спортсмена приводит The Guardian

Лукаку отметил, что на мундиале чувствовал себя великолепно, однако на клубном уровне мышцы ему только помешали.

«В Премьер-лиге я не могу играть с тем же количеством мускул, что и на чемпионате мира. Я это понял сразу, когда вернулся. Так что постепенно мне нужно было избавляться от мышц. Я оставался в зале, пил много воды и ел овощи и рыбу. И это сработало», — поведал форвард.

Бельгиец заявил, что после чемпионата мира чувствовал усталость, однако теперь он полностью готов. Также он отметил, что ранее играл недостаточно интенсивно и агрессивно.

На турнире в России Лукаку забил четыре мяча в шести матчах и вместе со сборной Бельгии стал бронзовым призером. Вернувшись в «Манчестер Юнайтед», форвард сумел отличиться лишь шесть раз в 20 поединках. В сентябре-октябре он не смог забить за клуб в 11 матчах подряд.