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Президент «Локомотива» вступился за нападающего своей команды 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал слова российского журналиста Игоря Рабинера, что форвард Джефферсон Фарфан имел лишний вес перед подписанием контракта с "железнодорожниками", информирует "Советский спорт".
Функционер приложил к своему сообщению снимок с медосмотра футболиста в 2017 году.
"У разобранного футболиста было шесть кило лишнего веса? Откуда это вранье, расскажите, Игорь? Кто так вас обманул? "Источникам"-диетологам привет", — написал Геркус в своем твиттере.
За полтора года в "Локомотиве" Фарфан провел 56 матчей, забив 19 мячей и сделав девять голевых передач.
Ранее стало известно, что напавший на Глушакова фанат не будет извиняться перед футболистом.
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