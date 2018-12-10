Президент московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал слова российского журналиста Игоря Рабинера, что форвард Джефферсон Фарфан имел лишний вес перед подписанием контракта с "железнодорожниками", информирует "Советский спорт".
Функционер приложил к своему сообщению снимок с медосмотра футболиста в 2017 году.
"У разобранного футболиста было шесть кило лишнего веса? Откуда это вранье, расскажите, Игорь? Кто так вас обманул? "Источникам"-диетологам привет", — написал Геркус в своем твиттере.
Джефферсон Фарфан. 27 января 2017. Медосмотр в Мюнхене за день до подписания контракта с «Локомотивом». «Источникам»-диетологам привет. pic.twitter.com/FNyMaLqgn9— Илья Геркус (@ilgerkus) 10 декабря 2018 г.
За полтора года в "Локомотиве" Фарфан провел 56 матчей, забив 19 мячей и сделав девять голевых передач.
Ранее стало известно, что напавший на Глушакова фанат не будет извиняться перед футболистом.