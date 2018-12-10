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Вратарь Гильерме рассказал об убийстве за плохие результаты 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Вратарь московского «Локомотива» и сборной России бразилец Маринато Гильерме рассказал о наказаниях, которые могут ждать футболистов за неудовлетворительные результаты у него на родине.
«Если у топ-клуба в Бразилии плохие результаты, то футболисты этой команды даже на улицу не могут выйти, пойти в ресторан — их просто могут убить», — цитируют бразильца «Известия».
Вратарь «Локомотива» добавил, что в России очень приятные болельщики, которые никогда не устраивают спортсменам самосуд.
Бразилец переехал в Россию летом 2007 года, перейдя в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в возрасте 21 года. В 2015 году он получил российский паспорт. За 11 лет в стане «железнодорожников» голкипер дважды завоёвывал Кубок России и один раз становился чемпионом страны.
Ранее News.ru писал, что Гильерме готов заменить Акинфеева в сборной.
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