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Экс-игрок «Урала» рассказал о резне животных на тренировках 

News.ru + ещё 1 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
Бывший футболист российских «Краснодара» и «Урала» венгр украинского происхождения Владимир Коман, который в данный момент защищает цвета иранского «Сепахана», рассказал о том, как проходят тренировки в его команде.
«На тренировку приносят барана и зарезают. Игроки могут пальцем в него ткнуть и немного крови нанести на бутсы. Кроме того, ребята читают молитвы перед игрой и после первого тайма», — рассказал игрок «Матч ТВ».
Он добавил, что ему неприятно видеть убийство животных, но он уважает традиции иранцев.
Полузащитник выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2012-го по 2014 год. Потом он продолжил карьеру в Высшей лиге Венгрии, где защищал цвета «Дьошдьора», и в Турции в стане «Аданаспора». В текущем сезоне Коман выступает за иранский клуб. В 9 матчах он забил один мяч.
Ранее News.ru писал, что бывший одноклубник Аршавина переедет в Малайзию.
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