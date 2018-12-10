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Российский хоккеист умер во время матча
Российский хоккеист умер во время матча

«Зенит» ощутил нехватку Кокорина 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Спортивный комментатор Николай Саприн выразил мнение, что питерскому «Зениту» не хватает нападающего Александра Кокорина.
«Одна из причин того, что «Зенит» недостаточно разнообразен, — отсутствие Кокорина. В некоторых матчах он точно не помешал бы», — цитирует комментатора сайт Олимпийского комитета России.
Матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Рубином» завершился со счётом 2:1 в пользу казанцев. Это поражение стало для зенитовцев вторым подряд в РПЛ. В 16-м туре они проиграли тульскому «Арсеналу» со счётом 2:4.
Александр Кокорин и другой футболист — хавбек «Краснодара» Павел Мамаев — решением столичного Тверского суда были отправлены под арест. В настоящее время подозреваемые находятся в московском СИЗО «Бутырка». Им вменяют хулиганство и нанесение побоев. 5 декабря суд продлил их заключение под стражу ещё на два месяца.
Как писал News.ru, «Зенит» остался без Дзюбы.
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