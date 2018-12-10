«Зенит» ощутил нехватку Кокорина

«Одна из причин того, что «Зенит» недостаточно разнообразен, — отсутствие Кокорина. В некоторых матчах он точно не помешал бы», — цитирует комментатора сайт Олимпийского комитета России.

Матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Рубином» завершился со счётом 2:1 в пользу казанцев. Это поражение стало для зенитовцев вторым подряд в РПЛ. В 16-м туре они проиграли тульскому «Арсеналу» со счётом 2:4.

Александр Кокорин и другой футболист — хавбек «Краснодара» Павел Мамаев — решением столичного Тверского суда были отправлены под арест. В настоящее время подозреваемые находятся в московском СИЗО «Бутырка». Им вменяют хулиганство и нанесение побоев. 5 декабря суд продлил их заключение под стражу ещё на два месяца.

Как писал News.ru, «Зенит» остался без Дзюбы.