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«Арсенал» вступил в борьбу за защитника из Примеры 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Вальядолида" Фернандо Калеро, сообщает Cadena Ser.
По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. На его покупке настаивает главный тренер "канониров" Унаи Эмери, который много лет работал в Примере. Сумма отступных в контракте Калеро составляет 11 миллионов евро. Также в услугах игрока заинтересованы "Севилья" и дортмундская "Боруссия".
В нынешнем сезоне 23-летний Калеро провел за "Вальядолид" 15 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.
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