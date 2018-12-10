«Арсенал» вступил в борьбу за защитника из Примеры

"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Вальядолида" Фернандо Калеро , сообщает Cadena Ser.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. На его покупке настаивает главный тренер "канониров" Унаи Эмери, который много лет работал в Примере. Сумма отступных в контракте Калеро составляет 11 миллионов евро. Также в услугах игрока заинтересованы "Севилья" и дортмундская "Боруссия".

В нынешнем сезоне 23-летний Калеро провел за "Вальядолид" 15 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.