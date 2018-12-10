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Кержакову и его жене назначена судебная экспертиза с наркологом 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Петроградский районный суд в ходе рассмотрения исковых заявлений экс-футболиста сборной России и "Зенита" Александра Кержакова и Миланы Кержаковой друг к другу о расторжении брака определил назначить судебную экспертизу с участием нарколога, сообщает пресс-служба городских судов (ОПС).
Ранее Петроградский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению по существу искового заявления Миланы Кержаковой к Александру Кержакову о расторжении брака, взыскании алиментов и об определении места жительства ребенка. Ходатайство о проведении экспертизы подали представители Кержакова.
По информации пресс-службы, производство по делу приостановлено.
В конце ноября Санкт-Петербургский городской суд отказал Кержакову в жалобе на судебное решение о том, что на время рассмотрения дела о разводе с Миланой Кержаковой их полуторагодовалый сын будет проживать с матерью.
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