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Писарев стал главным тренером «Урожая» 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известный в прошлом советский и российский футболист Николай Писарев назначен главным тренером "Урожая", сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба.
Несколько дней назад пост главного тренера клуба по состоянию здоровья покинул Евгений Калешин.
Последним местом работы Писарева был "Олимпиец" (ныне — "Нижний Новгород"), с которым он вышел из ПФЛ в Футбольную национальную лигу. Ранее Писарев тренировал молодежную сборную России.
Ранее "Урожай" носил название "Кубань". После сезона-2017/18 "Кубань" не смогла пройти лицензирование РФС и в связи с финансовыми трудностями прекратила существование. "Урожай" выступает в первенстве ПФЛ (третий по силе дивизион) в зоне "Юг" и занимает второе место.
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