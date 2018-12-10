Писарев стал главным тренером «Урожая»

Известный в прошлом советский и российский футболист Николай Писарев назначен главным тренером "Урожая", сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба.

Несколько дней назад пост главного тренера клуба по состоянию здоровья покинул Евгений Калешин

Последним местом работы Писарева был "Олимпиец" (ныне — "Нижний Новгород"), с которым он вышел из ПФЛ в Футбольную национальную лигу. Ранее Писарев тренировал молодежную сборную России.