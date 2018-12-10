Игрок «Баварии» может завершить карьеру в 22 года

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман заявил, что может завершить карьеру из-за частых травм.

"Третью операцию я не перенесу. Хватит. Если моя нога не предназначена для игры в футбол, значит такова судьба. У меня был сложный год. Мир рухнул на меня, а это ведь была моя первая травма. Надеюсь, мне больше никогда не придется переживать то, через что пришлось пройти.

Но если мне все же понадобится дополнительная операция на лодыжке, значит я завершу карьеру футболиста. В этом случае я просто не буду готов выступать на высоком уровне", — заявил Коман в интервью TF1.

Хавбек был арендован "Баварией" из туринского "Ювентуса" в 2015 году. В 2017-м футболист подписал с немецким клубом полноценный контракт. В нынешнем сезоне 22-летний француз принял участие в пяти матчах за клуб, в которых забил один мяч и отдал одну передачу.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Родриго Бекао прошел медицинское обследование, в результате которого у него было выявлено повреждение одной из мышц задней поверхности бедра.