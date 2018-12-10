Российский судья исключен из списка арбитров ФИФА 

Судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) исключил из списка арбитров, которые получат право работать на международных матчах в 2019 году под эгидой организации, россиянина Михаила Вилкова.
"В этом году Михаила Вилкова исключили и вместо него ввели Владимира Москалева. По какой причине убрали Вилкова, я знать не могу — таково решение ФИФА", — цитирует главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова ТАСС.
Категорию ФИФА на 2019 год получили:
Сергей Карасев, Алексей Еськов, Алексей Матюнин (все — Москва), Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников (все — Санкт-Петербург), Виталий Мешков (Дмитров), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) и Владимир Москалев (Воронеж).
Ранее арбитр Вилков признал ошибку в матче чемпионата России "Енисей" — "Крылья Советов".