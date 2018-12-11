Футболист «Спартака» снялся в кино

Фильм посвящён воспитанникам дома-интерната, которые мечтают стать профессиональными футболистами. Ещенко сыграл самого себя, а Назаров — директора учреждения. Композитором выступил Арзу Мусаев. Ролик опубликован в YouTube.

Ещенко потерял родителей, когда ему было 9 лет. Его воспитала родная сестра бабушки, но с понедельника по пятницу мальчику все равно приходилось жить в школе-интернате.

Ранее футболист стал участником скандала в стане «красно-белых». Он оценил пост Назарова, который раскритиковал бывшего главного тренера команды итальянца Массимо Карреру. За это Ещенко вместе с другим игроком «Спартака» Денисом Глушаковым был переведён в дубль.

В составе «Спартака» 34-летний Ещенко стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. За сборную России он провёл пять матчей.

Как сообщал News.ru, защитник «Спартака» Ещенко получил травму.