Кержаков прокомментировал видео с сыном, рыдающим при виде матери

Бывший нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал опубликованное ним видео с сыном, рыдающим при виде его матери Миланы.

«Вчера я предложил Милане забрать ребёнка, она сначала согласилась, потом отказалась. Давайте будем честными друг перед другом, хватит поливать грязью меня и моих родных. Это видео было снято 4 дня назад, она приехала через два дня после этого видео с корреспондентами и адвокатом забирать ребенка. Якобы чтобы не наносить ребенку психологическую травму. Вот так у них проходит общение», — приводит слова Кержакова Sport24.

Он отметил, что это видео показывает как проходят их встречи на самом деле, а также то, что он не препятствует их общению.

«Давайте будем честными, можно говорить за спиной всё что угодно. По-мирному, как я понял, она говорить не хочет, хотя я предлагал. Рекомендация суда была договориться миром, я был только за, чтобы не травмировать больше ребёнка, чтобы закончилась вся грязь вокруг нас, чтобы нормально его воспитывать. У нас равные права с женой. Но человек выбирает клеветать и оскорблять меня, приписывать мне какую-то ерунду», — добавил футболист. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) 12 Дек 2018 в 3:40 PST

12 декабря Кержаков в своём Instagram опубликовал видео встречи Миланы с их сыном Артемием.

Ранее Кержаков заявил, что никогда не запрещал жене видеться с ребёнком.