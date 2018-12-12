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Кержаков прокомментировал видео с сыном, рыдающим при виде матери 

RT на русском + ещё 22 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал опубликованное ним видео с сыном, рыдающим при виде его матери Миланы.
«Вчера я предложил Милане забрать ребёнка, она сначала согласилась, потом отказалась. Давайте будем честными друг перед другом, хватит поливать грязью меня и моих родных. Это видео было снято 4 дня назад, она приехала через два дня после этого видео с корреспондентами и адвокатом забирать ребенка. Якобы чтобы не наносить ребенку психологическую травму. Вот так у них проходит общение», — приводит слова Кержакова Sport24.
Он отметил, что это видео показывает как проходят их встречи на самом деле, а также то, что он не препятствует их общению.
«Давайте будем честными, можно говорить за спиной всё что угодно. По-мирному, как я понял, она говорить не хочет, хотя я предлагал. Рекомендация суда была договориться миром, я был только за, чтобы не травмировать больше ребёнка, чтобы закончилась вся грязь вокруг нас, чтобы нормально его воспитывать. У нас равные права с женой. Но человек выбирает клеветать и оскорблять меня, приписывать мне какую-то ерунду», — добавил футболист.
12 декабря Кержаков в своём Instagram опубликовал видео встречи Миланы с их сыном Артемием.
Ранее Кержаков заявил, что никогда не запрещал жене видеться с ребёнком.
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