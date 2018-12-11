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18-летний футболист подорожал на 800 процентов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Стоимость английского нападающего дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо выросла до отметки в 87,9 миллиона евро. К таком выводу пришли аналитики CIES Football Observatory.
Еще в сентябре трансферная стоимость Санчо оценивалась в 9,7 миллиона евро. Данный показатель вырос более чем на 800 процентов за три месяца — подобного роста не зафиксировано ни у одного футболиста мира. Ближайшим преследователем Санчо можно назвать его одноклубника Марко Ройса. Стоимость немца в сентября оценивалась в 4,6 миллиона евро и выросла до 23,5 миллиона евро.
Санчо — воспитанник английского «Манчестер Сити». Он заявил о себе на чемпионате Европы для футболистов моложе 17 лет. В составе английской сборной он добрался до финала турнира и был выбран лучшим его игроком. В августе 2017-го форвард присоединился к «Боруссии». В сезоне-2018/2019 Санчо провел 24 игры, забил шесть голов и семь раз ассистировал партнерам. Футболист также призывается в сборную Англии. На его счету три матча за национальную команду.
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