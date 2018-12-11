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Тренер «Реала» отреагировал на выпады Роналду 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари отреагировал на критику Криштиану Роналду в адрес бывшего клуба. Слова специалиста во вторник, 11 декабря, приводит Sport24.
«Роналду назвал нас скромными? Скромность украшает великих, а у нас по-настоящему великая команда. Роналду остался нашей историей, которая до сих пор живет, но мы не можем играть с его чувствами», — заявил Солари.
Накануне в интервью итальянским СМИ Роналду признался, что «Ювентус» — лучшая команда в его карьере. Португалец отметил, что в «Реале» собраны скромные игроки, но в туринском клубе футболисты еще скромнее.
«Тут все очень отличается от "Реала", здесь мы больше семья», — резюмировал он.
5 декабря стало известно, что Роналду отказался от поездки в Мадрид на финал Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Причиной этого решения стали напряженные отношения с боссами «Реала».
Роналду подписал контракт с «Ювентусом» 10 июля. Сумма его трансфера составила 100 миллионов евро, португалец зарабатывает 30 миллионов евро в год.
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