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Кокорин впал в депрессию 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин впал в «легкую депрессию». Об этом рассказала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева изданию «Спорт-Экспресс».
По ее словам, и Александр Кокорин, и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев испытали шок, когда их поместили сначала в изолятор временного содержания, а затем в СИЗО.
Спустя время футболисты адаптировались и сейчас оба спокойны.
«Мамаев полностью адаптировался. Кокорин во время последнего посещения около недели назад находился в легкой депрессии», — рассказала Меркачева.
Кокорин и Мамаев "топят" друг друга
По ее словам, спортсмены «уже все осознали».
«Уверена, что подобного с ними больше не произойдет», — добавила она.
Напомним, 8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев, отмечая десятилетие своей дружбы, устроили две драки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека: водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин. Сейчас футболисты, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, находятся под арестом в СИЗО «Бутырка», где пробудут минимум до 8 февраля.
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