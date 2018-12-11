Кокорин впал в депрессию

По ее словам, и Александр Кокорин, и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев испытали шок, когда их поместили сначала в изолятор временного содержания, а затем в СИЗО

Спустя время футболисты адаптировались и сейчас оба спокойны.

«Мамаев полностью адаптировался. Кокорин во время последнего посещения около недели назад находился в легкой депрессии», — рассказала Меркачева.

По ее словам, спортсмены «уже все осознали».

«Уверена, что подобного с ними больше не произойдет», — добавила она.