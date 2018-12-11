Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал своих футбольных кумиров накануне матча шестого тура группового турнира Лиги чемпионов против мадридского "Реала", сообщает "Советский спорт".
Среди любимых игроков Акинфеева — главный тренер сборной России, экс-вратарь Станислав Черчесов.
"Кто был кумиром в детстве? Станислав Черчесов, нынешний тренер сборной России. Хотя всегда говорю об этом с опаской. Многие считают, что футболист хочет подмазаться, подлизаться. Но это не так. Мне было всего пять-шесть лет, когда увидел его игру. И с тех времен она мне нравилась. Потом появились и другие люди, которые оставили отпечаток в памяти: Сантьяго Канисарес, Оливер Кан, Джанлуиджи Буффон. Надо учиться у таких великих вратарей", — сказал 32-летний голкипер в интервью пресс-службе УЕФА.
Встреча "Реал" — ЦСКА пройдет 12 декабря. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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