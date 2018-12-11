Акинфеев назвал актёра, который мог бы сыграть его в кино

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, какой актёр мог бы сыграть его в кино.

«Это должен быть тот, кто похож на меня. Желательно, чтобы это была комедия, я их очень люблю», — приводит слова голкипера официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его словам, в повседневной жизни слишком мало веселья. Ему же хочется, чтобы люди раскрепостились, перестали грустить, а стали чаще улыбаться друг другу.

«Какой актер? Пускай будет Том Круз», — сказал Акинфеев.

Ранее Акинфеев заявил, что никогда не обращал внимания на насмешки и критику.