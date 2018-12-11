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Акинфеев назвал актёра, который мог бы сыграть его в кино 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, какой актёр мог бы сыграть его в кино.
«Это должен быть тот, кто похож на меня. Желательно, чтобы это была комедия, я их очень люблю», — приводит слова голкипера официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
По его словам, в повседневной жизни слишком мало веселья. Ему же хочется, чтобы люди раскрепостились, перестали грустить, а стали чаще улыбаться друг другу.
«Какой актер? Пускай будет Том Круз», — сказал Акинфеев.
Ранее Акинфеев заявил, что никогда не обращал внимания на насмешки и критику.
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