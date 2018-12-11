Нападающий «Рубина» Бухаров женился в Казани

Свадьба 33-летнего форварда состоялась во вторник в Казани.

"Сегодня Александр Бухаров и его избранница Оксана сыграли свадьбу! Поздравляем молодожёнов и желаем им долгой и счастливой совместной жизни!", — говорится в сообщении.

Бухаров выступает за "Рубин" с лета 2018 года, куда он перешел из "Ростова". Бухаров ранее уже играл за казанский клуб в 2005-2010 годах, с которым дважды становился чемпионом России. Также футболист защищал цвета сборной России.