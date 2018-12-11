Жена Глушакова написала заявление в полицию из-за угроз со стороны мужа

По его словам, к заявление прикреплены доказательства. "В настоящее время идет доследственная проверка, решение о возбуждении уголовного дела пока нет", — отметил Жорин.

Бракоразводный процесс идет в Никулинском суде Москвы.

Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что супруги, которые поженились в 2010 году, некоторое время не живут вместе и приняли решение развестись. У них родились две дочки: Валерия в 2011-и году и Александра в 2016-м.