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Жена Глушакова написала заявление в полицию из-за угроз со стороны мужа 

РИА Новости + ещё 35 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жена футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова Дарья подала на него заявление об угрозах, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Жорин.
По его словам, к заявление прикреплены доказательства. "В настоящее время идет доследственная проверка, решение о возбуждении уголовного дела пока нет", — отметил Жорин.
Бракоразводный процесс идет в Никулинском суде Москвы.
Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что супруги, которые поженились в 2010 году, некоторое время не живут вместе и приняли решение развестись. У них родились две дочки: Валерия в 2011-и году и Александра в 2016-м.
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