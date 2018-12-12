Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Кокорин может стать калекой
Кокорин может стать калекой

Таможенники забрали Rolex у российского футболиста 

Рамблер + ещё 9 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Шереметьевской таможни остановили игрока известного российского футбольного клуба из-за часов Rolex. Об этом сообщается на сайте таможни.
Имя футболиста и название его клуба не раскрываются. Таможенники заявили, что он прибыл в Шереметьево рейсом Рим — Москва и проследовал по «зелёному коридору». В ведомстве подчеркнули, что тем самым он заявил об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.
Однако во время досмотра багажа футболиста таможенники обнаружили две коробки от наручных часов Rolex. Одни часы были на его руке, а вторые — во внутреннем кармане куртки. У спортсмена не оказалось документов с указанием стоимость часов, поэтому инспектор назначил таможенную экспертизу.
Футболисту грозит наказание по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ (недекларирование в устной или письменной форме товаров, подлежащих декларированию). Штраф по этой статье может составить от одной второй до двукратного размера стоимости незадекларированных товаров, с их конфискацией или без нее.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин может стать калекой60
Туктамышева заболела перед чемпионатом России
«Король лыж» Нортуг объявил о завершении карьеры
«Спартак» выпустил календарь без Глушакова
Обвиненный в связи с 14-летней чемпион ОИ выкрутился
Видео
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
03:15
Обокрали дом главного тренера сборной России
Летние виды спорта
00:55
Кержакову пригрозили тюрьмой
Футбол Прочее
04:13
Игрок врезал судье по лицу и стал заводить трибуны
Хоккей
00:41
Швейцарский боец рассказал об объятиях с Путиным
MMA
00:52
Россияне потратили миллиарды на мельдоний
Летние виды спорта
03:12
Кокорин может стать калекой
Футбол
06:23
Загитова откровенно рассказала об отношениях с Медведевой
Фигурное катание Статьи
10:05
Футболист «Спартака» снялся в кино
Футбол
00:44
Победить Загитовой помешал кабель
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение