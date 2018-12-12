Таможенники забрали Rolex у российского футболиста

Сотрудники Шереметьевской таможни остановили игрока известного российского футбольного клуба из-за часов Rolex. Об этом сообщается на сайте таможни.

Имя футболиста и название его клуба не раскрываются. Таможенники заявили, что он прибыл в Шереметьево рейсом Рим — Москва и проследовал по «зелёному коридору». В ведомстве подчеркнули, что тем самым он заявил об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Однако во время досмотра багажа футболиста таможенники обнаружили две коробки от наручных часов Rolex. Одни часы были на его руке, а вторые — во внутреннем кармане куртки. У спортсмена не оказалось документов с указанием стоимость часов, поэтому инспектор назначил таможенную экспертизу.

Футболисту грозит наказание по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ (недекларирование в устной или письменной форме товаров, подлежащих декларированию). Штраф по этой статье может составить от одной второй до двукратного размера стоимости незадекларированных товаров, с их конфискацией или без нее.