Букмекер bwin вернет проигрыши по ставкам на матч «Локомотива» с «Шальке-04»

Сегодня «Локомотив» в выездном матче 6-го тура Лиги чемпионов сыграет с «Шальке-04». Встреча пройдет в Гельзенкирхене и начнется в 20:55 по московскому времени.

Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициент на данный матч на улучшенных для игроков условиях. Букмекер предлагает поставить на то, что матч выиграет «Шальке», и обе команды, при этом, смогут забить.

Кроме этого, у букмекера действует страховка от проигрыша для всех новых клиентов, — предложение актуально в рамках специальной акции до конца года . Компания ввернет игрокам проигрыши по первой ставке в том случае, если такое пари проиграет.

Перед заключительным туром группового этапа «Локомотив» сохраняет шансы на третье ме-сто в группе и путёвку в плей-офф Лиги Европы. «Железнодорожники» с тремя очками располагаются на четвёртой строчке в таблице, уступая «Галатасараю». «Порту» и «Шальке» уже гарантировали себе первое и второе места и выход в 1/8 Лиги чемпионов.