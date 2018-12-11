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Анна Калашникова высказалась об аресте Кокорина и Мамаева 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская модель и певица Анна Калашникова назвала арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева «глубокой трагедией».
В интервью «Известиям» девушка призналась, что помогает спортсменам в СИЗО, отправляет им посылки и пополняет личный счет, чтобы «ребята могли сходить в душ».
По ее словам, гигиенические процедуры арестантам позволены не каждый день, поэтому многие из них ходят в спортивный зал, чтобы иметь дополнительную возможность помыться.
Модель заявила, что происходящее с Кокориным и Мамаевым — «это уже перегиб». По ее мнению, они достаточно долго находятся в заключении, чтобы полностью осознать свою вину. Кроме того, они уже извинились и компенсировали материальный ущерб пострадавшим.
Девушка призвала назначить футболистам альтернативное наказание, например, исправительные работы или штраф, чтобы дать им возможность тренироваться и играть.
«От них зависит наш российский футбол и нельзя исключать того, что они ведущие игроки своих клубов. А чемпионат в самом разгаре», — добавила Калашникова.
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