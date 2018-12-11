Анна Калашникова высказалась об аресте Кокорина и Мамаева

В интервью «Известиям» девушка призналась, что помогает спортсменам в СИЗО , отправляет им посылки и пополняет личный счет, чтобы «ребята могли сходить в душ».

По ее словам, гигиенические процедуры арестантам позволены не каждый день, поэтому многие из них ходят в спортивный зал, чтобы иметь дополнительную возможность помыться.

Модель заявила, что происходящее с Кокориным и Мамаевым — «это уже перегиб». По ее мнению, они достаточно долго находятся в заключении, чтобы полностью осознать свою вину. Кроме того, они уже извинились и компенсировали материальный ущерб пострадавшим.

Девушка призвала назначить футболистам альтернативное наказание, например, исправительные работы или штраф, чтобы дать им возможность тренироваться и играть.