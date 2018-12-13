Российского футболиста лишили прав за пьяную езду

В Санкт-Петербурге суд лишил игрока «Крыльев Советов» Евгения Башкирова водительских прав на 1,5 года. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы петербургских судов.

Башкирова привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Футболисту назначили наказание в виде административного штрафа в 30 тысяч рублей.

По данным суда, сотрудники ГИБДД задержали 27-летнего Башкирова 14 октября 2018 года в Самаре. Позже выяснилось, что он управлял автомобилем Hyundai в состоянии алкогольного опьянения. Самарский мировой судья передал дело Башкирова в мировой суд Петербурга по месту прописки футболиста.