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Российского футболиста лишили прав за пьяную езду 

Рамблер + ещё 5 3 часа назад
Фото: Официальный сайт ПФК "Крылья Советов" Самара
В Санкт-Петербурге суд лишил игрока «Крыльев Советов» Евгения Башкирова водительских прав на 1,5 года. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы петербургских судов.
Башкирова привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
Футболисту назначили наказание в виде административного штрафа в 30 тысяч рублей.
По данным суда, сотрудники ГИБДД задержали 27-летнего Башкирова 14 октября 2018 года в Самаре. Позже выяснилось, что он управлял автомобилем Hyundai в состоянии алкогольного опьянения. Самарский мировой судья передал дело Башкирова в мировой суд Петербурга по месту прописки футболиста.
Башкиров — воспитанник петербургского «Зенита», оттуда он перешел в «Томь». С 2016 года выступает за «Крылья советов».
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