Испанский стыд. Позорный год для «Спартака» окончен

Клубу нужны изменения на уровне «топовых фейсов».

Сложно отрицать, что у «Спартака» в Испании было то, что могло сделать окончательный результат другим и сохранить команду в Лиге Европы.

Во-первых, на трибунах «Керамики» активных российских болельщиков было чуть ли не больше. Фанаты «Вильярреала» то ли испугались ливня, то ли были удручены результатами, то ли низко оценили статус турнира, но матч своей команды саботировали. Их кричащий треугольничек на фоне горящего и взрывающегося спартаковского сектора выглядел просто позорно.

Во-вторых, команда Кононова действительно создала 5-6 голевых моментов, 4 из которых случились при счёте 0:1. Необходимо признать, что новому тренеру вообще досталась разобранная команда с давно травмированными и заработавшими рецидивы ключевыми игроками — Зобниным и Фернандо. Ещё недавно казалось, что «Спартак» не может играть без Промеса, но выяснилось, что Кононов может одерживать победы даже без лучших игроков. И 9 очков в РПЛ действительно были чудом.

Сложно объяснить, как в матче с «Вильярреалом» мяч не зашёл в ворота после удара Адриано, нанесённого с метра. Невероятно повезло уже отыгранному киперу хозяев, когда Ханни зарядил ему в плечо с угла вратарской. Комично выглядел эпизод, когда Зе рухнул в сетку, а мяч после его кивка ударился о штангу. Напрасными оказались и прорывы Мельгарехо, и несколько выстрелов Глушакова.

О Денисе сейчас сложно рассуждать. Может, правильно было бы о нём вообще забыть, но мы ведь не в новостях центральных каналов, замалчивающих целый пласт внутренних проблем.

Странной будет выглядеть и похвала: потому что во всём, что происходило с клубом в этом году, если и не виноват, то в любом случае замешан Денис. Как и во всех последних матчах, с «Вильярреалом» Глушаков был достаточно хорош для опорника в столь атакующей схеме: катился, организовывал атаки и даже имел шансы изменить результат. Минимум на два его удара с левой вратарь даже не реагировал, но успех оставался в миллиметрах. Или мгновениях.

Впрочем, если мыслить довольно спорными категориями справедливости, то невезение было заслуженным. Быть в эпицентре скандала, разводиться с тренером и женой, сохранять молчание, а потом взять 9 очков в РПЛ и вывести команду в следующую стадию Лиги Европы, — это было бы слишком. Ведь если ты уверишься, что всегда сможешь выходишь сухим из воды, то в один день не просто промокнешь, а утонешь окончательно. Сейчас Глушакову хочется просто пожелать стойкости и пережить тяжёлый момент в жизни.

Поражение от «Вильярреала», конечно, нельзя назвать и полезным, но всё-таки это правильно, что для «Спартака», руководства и всё ещё капитана вместо мнимой эйфории наступают два с половиной месяца тяжёлых выводов. И есть большие сомнения, что дошедший до края клуб сможет даже сильной игрой и правильным поведением вернуть любовь запутанных болельщиков и заставить говорить а футболе, а не о скандалах. Так, как это происходит с дважды обыгравшим «Реал» ЦСКА.

Сравнение с «армейцами» вообще жуткое. Вот есть две команды. Обе вылетают из еврокубков, выглядят нестабильно и в чемпионате отличаются лишь парой очков. Но первые — надежда и гордость русского футбола, а вторые для всей страны — испанский стыд. И это уже не утрирование и не эмоции фанатов. Болельщики, в общем-то, правы: происходившее в разных сферах жизни «Спартака» в последнее время — чистое и всестороннее позорище.

Сейчас можно было бы долго расписывать, что клуб должен просто пережить наследие позднего Карреры, который даже сейчас странным образом не назвал ни одного спартаковца (даже заслуживающего Зобнин) в пятёрке лучших футболистов года. Можно верить в то, что совсем скоро мы увидим обновлённый, атакующий и победоносный «Спартак» Кононова. Ведь если нынешний вариант со схемой 4-2-4 с атакующими Поповым или Джано в роли опорников смотрится суицидально, то в перспективе всё может вырасти в действительно сбалансированную стратегию.

Можно и, напротив, думать, что всё изменится, когда в жертву будет принесён Глушаков, репутацию которого сложно очистить. Хотя, с другой стороны, это станет предательством игроков и тренеров, поддержавших капитана. Впрочем, всё это, как и ситуативная и пока что кажущаяся абсолютно адекватной смена тренера, изменит лишь мелкие детали либо временно повлияет на результат. Этот год показал, что клуб беззащитен перед внешними факторами, и поэтому в нём назрели кардинальные, структурные преобразования на уровне, как сейчас модно говорить, «самых топовых фейсов». И если «хозяевА» так и не увидят необходимости уделять команде ещё больше времени, если посчитают, что приоритеты между временем на клуб и на бизнес расставлены правильно, то для современного «Спартака» это будет если не эпитафией, то практически неизлечимым недугом.

А сейчас же больному нужен просто покой.