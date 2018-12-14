Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после вылета команды из футбольной Лиги Европы заявил, что не удовлетворен стартовым отрезком своей работы в клубе, потому что ставит перед собой самые высокие задачи.
"Спартак" в четверг проиграл на выезде испанскому "Вильярреалу" со счетом 0:2 и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы, заняв последнее место в своей группе.
"Их (игроков) состояние, функциональное и психологическое — такое на данный момент, какое они показали в этой игре. Когда такая игра, подобная финалу, это все должно быть на высоком уровне. Мы недавно пришли работать в команду, и нам пока не удалось вместе с игроками этого достичь", — добавил специалист.