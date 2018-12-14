Кононов заявил, что не удовлетворен стартом работы в «Спартаке»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после вылета команды из футбольной Лиги Европы заявил, что не удовлетворен стартовым отрезком своей работы в клубе, потому что ставит перед собой самые высокие задачи.

"Спартак" в четверг проиграл на выезде испанскому "Вильярреалу" со счетом 0:2 и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы, заняв последнее место в своей группе.