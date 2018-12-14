У нас проблемы! Изменения в таблице коэффициентов УЕФА

Ужасное окончание года для российских клубов.

Португалия (+2,200)

Все три клуба продолжают выступление в еврокубках. «Порту» в попытках спасти «Локо» обыграл «Галатасарай» и укрепился на первом месте в ЛЧ, а «Бенфика» обыграла АЕК и вышла с третьего места группы в Лигу Европы. «Спортинг» закончил год разгромом над «Ворсклой» (3:0) и занял второе место в ЛЕ вслед за «Арсеналом».

Россия (+0,334)

В пяти играх наши клубы проиграли четырежды. Особенно чувствительны поражения «Спартака» и «Локомотива» — из-за них клубы покинули еврокубки. Тот же сценарий, несмотря на разгром «Реала» на выезде, ждал ЦСКА. Дальше Россию будет представлять всего два клуба — «Зенит» и «Краснодар», и оба в Лиге Европы.

Франция (+2,834)

Единственные неудачники этой недели — «Марсель» и «Монако» — снова проиграли и покинули свои турниры с последнего места в группе. В Лиге Европы «Ренн» обыграл «Астану» , а «Бордо» — «Копенгаген» — последним это не помогло пройти дальше. В ЛЧ «Лион» сыграл вничью с «Шахтёром» и вышел в плей-офф вместе с «ПСЖ», который разгромил «Црвену Звезду».

Кто из российских клубов принёс больше всего баллов?

«Зенит» — 10 очков

ЦСКА — 9 очков

«Краснодар» — 8 очков

«Локомотив» — 6 очков

«Спартак» — 4,5 очков

«Уфа» — 3 очка

Какие перспективы?

Вылет сразу трёх российских клубов может пошатнуть позиции лиги. К тому же «Порту», «ПСЖ» и «Лион» принесли странам-соперникам дополнительный бонус за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Отрыв России от Португалии составляет около 4 очков: провались «Краснодар» и «Зенит» весной, и португальцы могут настигнуть РПЛ уже к 1/8 финала. Для этого нашим клубам нужно вылететь на первой же стадии, а португальским — выиграть все матчи обоих турниров вплоть до стадии 1/8. На Францию пока и смотреть бессмысленно.

Другие страны

Результат России в этом сезоне (6,750) — девятый в Европе. Столько же очков, например, набрала Шотландия. Что до топов, там большой конкуренции пока не выходит. Испанцы уверенно держат лидерство, Англия с четырьмя клубами в плей-офф ЛЧ ещё больше оторвалась от Италии. Лучший результат осени ожидаемо остался за Германией, но пока никаких продвижений в таблице это ей не дало.