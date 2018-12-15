Мы теряем место в ЛЧ! Когда нас обгонят португальцы в рейтинге УЕФА

За последнее десятилетие выработалась норма. Как определить, успешно ли наши клубы выступили в еврокубках? Посмотреть: набрали ли они совокупно 10,000 баллов для страны. Вот, что было за последние годы:

Сезон-2008/09: 9,750

Сезон-2009/10: 6,166

Сезон-2010/11: 10,916

Сезон-2011/12: 9,750

Сезон-2012/13: 9,750

Сезон-2013/14: 10,416

Сезон-2014/15: 9,666

Сезон-2015/16: 11,500

Сезон-2016/17: 9,200

Сезон-2017/18: 12,600

Средний показатель за десять сезонов — 9,971. Вряд ли мы дотянем до нормы в этот раз. У России осталось два клуба в Лиге Европы, и коэффициент на сегодня — 6,750. Каждая победа «Зенита» и «Краснодара» дает 0,333 балла (ничья — 0,167). То есть необходимо минимум 10 побед (или 20 ничьих, или 5 побед и 10 ничьих…). Даже победа «Зенита» или «Краснодара» в финале ЛЕ не гарантирует средний для нас рейтинг за сезон. Даже учитывая бонус (0,167 — в рейтинг России) за выход в 1/4, 1/2 и финал ЛЕ.

Жеребьёвка ЛЕ состоится уже в этот в понедельник, в 15:00 по Москве. Текстовая онлайн-трансляция — на «Чемпионате». Вот список двух корзин:

Сеянные: «Айнтрахт», «Арсенал», «Бетис», «Вильярреал», «Генк», «Динамо» Загреб, «Динамо» Киев, «Зальцбург», «Зенит», «Севилья», «Челси», «Бенфика», «Интер», «Наполи».

Не сеянные: БАТЭ, «Краснодар», «Лацио», «Мальме», «Рапид» Вена, «Ренн», «Славия» Прага, «Спортинг», «Селтик», «Олимпиакос», «Брюгге», «Виктория» Пльзень, «Галатасарай», «Шахтёр», «Фенербахче».

Лучшее, что может случиться для нашей страны: «Зенит» попадёт на «Спортинг» и выбьет его. А «Краснодар» получит «Бенфику» и справится с ней. Это был бы мощнейший шаг к тому, чтобы сохранить за нами шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА . Увы, пока всё складывается не в нашу пользу. Португальские клубы выступают значительно лучше. Их рейтинг в этом сезоне выше — 8,500. Кроме того, у них продолжает выступать в еврокубках 3 из 5 команд, а не 2 из 6, как у России. Победа каждой португальской команды даёт 0,400 в рейтинг страны, а не 0,333, как у России (из-за изначального числа команд в еврокубках).

А теперь перейдём к тому, кто сколько заработал очков для России в этом сезоне. Наш нынешний коэффициент 6,750 состоит из:

Тяжело что-то предъявить «Уфе», которая впервые в истории клуба сыграла в еврокубках. Бюджет уфимцев значительно уступает бюджету других пяти команд. Явно большего мы ожидали от «Спартака», который в группе обошли «Рапид» и «Рейнджерс». Оба клуба уступают красно-белым по стоимости футболистов (в три раза — по данным Transfermarkt). Хорошие позиции имел «Локомотив», который при жеребьёвке группы ЛЧ шел в первой корзине (как чемпион РПЛ).

Наш провал отразится на России не сразу. Таблица коэффициентов УЕФА влияет на квоты от стран с запозданием. В следующем сезоне от РПЛ две команды проходят в группу ЛЧ, а третья — в отбор ЛЧ. Сейчас идёт борьба за представительство в сезоне-2020/21. Пока мы обходим португальцев, но тенденция не в нашу пользу. Более вероятно, что мы сохраним какой-то отрыв по итогам этого сезона, но если так продолжится, то в следующем году мы уступим шестую строчку Португалии. А вместе с ней возможность заявить две команды сразу в группу ЛЧ, а третью — в отбор.

Нам ещё никогда не удавалось заявить сразу три команды в группу ЛЧ. Вот все случаи, когда третья команда РПЛ боролась в квалификации ЛЧ:

Сезон-2009/10. «Динамо» не прошло «Селтик» — 1:2 (по сумме двух матчей).

Сезон-2010/11. «Зенит» проиграл «Осеру» — 1:2.

Сезон-2018/19. «Спартак» потерпел поражение от ПАОКа — 2:3.

Если мыслить сугубо о пользе России, то было бы здорово, если бы в нынешнем розыгрыше РПЛ третье место занял «Зенит». У Питера самый высокий рейтинг из наших клубов — 78,000 (в следующем сезоне при жеребьёвке может быть чуть выше или ниже в зависимости от выступления в Лиге Европы–2018/19, но будет не менее 70,000). Затем идёт ЦСКА — 48,000. Остальным командам, занявшим третье место в этом сезоне РПЛ, будет тяжелее рассчитывать на попадание в группу ЛЧ, потому что они, скорее всего, не будут сеянными в заключительном квалификационном раунде ЛЧ.

Существует стойкое убеждение, что выгоднее попадать в ЛЕ. Там легче соперники и проще набирать очки. Однако это не совсем так. Во-первых, попадание в групповой этап ЛЧ автоматически даёт 3 балла всем клубам. Во-вторых, в плей-офф еврокубков не проходят лишь 8 из 32 команд. В-третьих, Лига чемпионов позволяет заработать более 15 миллионов евро, даже уступив во всех матчах группового этапа. Это только выплата от УЕФА. ЦСКА на продаже билетов заработал еще около 4,6 миллиона евро (350 миллионов рублей). Такие заработки позволяют формировать более солидный состав футболистов на последующие сезоны.

Дай бог, мы доживём до того дня, когда в групповом этапе ЛЧ выступят сразу три клуба из России.