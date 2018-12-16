Экс-футболист сборной России напомнил бомжа

Бывшего футболиста сборной России встретили похожим на бомжа

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о встрече с партнером по национальной команде полузащитником Иваном Саенко . Интервью с ним вышло в эфире канала «Матч Премьер».

По словам 37-летнего Павлюченко, Саенко был обманут «лучшим другом», который посоветовал тому вложить деньги в «поля в Африке».

«Я вот не так давно его видел, он выглядел как бомж», — отметил футболист.

При этом он допустил, что положение Саенко могло исправиться.

Саенко завершил карьеру игрока в 2011 году. На тот момент полузащитнику было 28 лет. Как и Павлюченко, он был в составе сборной России на чемпионате Европы в 2008 году. Тогда российская сборная добралась до полуфинала турнира и завоевала бронзовые медали.