Экс-футболист сборной России напомнил бомжа

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Бывшего футболиста сборной России встретили похожим на бомжа 

Lenta.ru + ещё 8 16 декабря 2018
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о встрече с партнером по национальной команде полузащитником Иваном Саенко. Интервью с ним вышло в эфире канала «Матч Премьер».
По словам 37-летнего Павлюченко, Саенко был обманут «лучшим другом», который посоветовал тому вложить деньги в «поля в Африке».
«Я вот не так давно его видел, он выглядел как бомж», — отметил футболист.
При этом он допустил, что положение Саенко могло исправиться.
Саенко завершил карьеру игрока в 2011 году. На тот момент полузащитнику было 28 лет. Как и Павлюченко, он был в составе сборной России на чемпионате Европы в 2008 году. Тогда российская сборная добралась до полуфинала турнира и завоевала бронзовые медали.
Большую часть карьеры Саенко провел в Германии, выступая за «Карлсруэ» и «Нюрнберг». После успешного выступления на Евро полузащитник перешел в московский «Спартак», в составе которого стал серебряным призером чемпионата России.
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