Отец футболиста «Штутгарта» скончался на стадионе после матча с «Гертой»

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Отец капитана "Штутгарта" Кристиана Гентнера Герберт Гентнер скончался после матча команды своего сына против "Герты" в чемпионате Германии по футболу, сообщается на официальном сайте "Штутгарта". Встреча прошла в субботу на домашней арене "швабов" и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Марио Гомес , который забил второй мяч после голевой передачи Гентнера. Как сообщается, смерть Герберта Гентнера наступила сразу после окончания матча прямо на стадионе. "Штутгарт" оплакивает потерю Герберта Гентнера. Отец капитана нашей команды Кристиана Гентнера скончался сразу после домашней игры с "Гертой" нас стадионе. Наш клуб всеми мыслями находится в это трудное время вместе с семьей Гентнера", — говорится в сообщении пресс-службы.