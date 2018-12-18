Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В адрес судьи по делу Кокорина и Мамаева поступили угрозы 

Рамблер + ещё 33 6 часов назад
Накануне рассмотрения апелляционной жалобы на арест Александра Кокорина и Павла Мамаева в Мосгорсуд поступило анонимное электронное письмо с требованием освободить футболистов и угрозами в адрес судьи, сообщает «Интерфакс».
«Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу я буду вынужден на неделе устроить митинг (…). А судья пусть ходить с охраной потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни…» — процитировали анонима в пресс-службе Мосгорсуда.
Суд решил судьбу Кокорина и Мамаева
В суде отметили, что информация об угрозах передана в ГУ МВД России по Москве, решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты. Мосгорсуд также напомнил о недопустимости давления на судей.
18 декабря Мосгорсуд признал законным решение Тверского суда о продлении ареста до 8 февраля фигурантам дела о хулиганстве и побоях, в числе которых нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.
Комментарии108
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ибрагимович определился с будущим
«Спартак» разгромил «Йокерит»
Канчельскис прокомментировал увольнение Моуринью1
Туктамышева не выступит на чемпионате России
Футболист скостил себе 13 лет
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
01:23
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили расправой
Футбол
00:48
Сборной России грозит уголовная ответственность
Биатлон
02:52
Экс-футболист сборной России напомнил бомжа
Футбол
05:51
Суд решил судьбу Кокорина и Мамаева
Футбол
03:16
Чемпиона мира выгнали из сборной России по биатлону
Биатлон
02:40
Российские биатлонисты улетели от следователей Австрии
Биатлон
04:17
Смолов потроллил «Спартак» и ЦСКА
Футбол
00:14
Коляда слег вслед за Туктамышевой
Фигурное катание Прочее
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение