Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили расправой

Накануне рассмотрения апелляционной жалобы на арест Александра Кокорина и Павла Мамаева в Мосгорсуд поступило анонимное электронное письмо с требованием освободить футболистов и угрозами в адрес судьи, сообщает «Интерфакс».
«Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу я буду вынужден на неделе устроить митинг (…). А судья пусть ходить с охраной потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни…» — процитировали анонима в пресс-службе Мосгорсуда.
В суде отметили, что информация об угрозах передана в ГУ МВД России по Москве, решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты. Мосгорсуд также напомнил о недопустимости давления на судей.
18 декабря Мосгорсуд признал законным решение Тверского суда о продлении ареста до 8 февраля фигурантам дела о хулиганстве и побоях, в числе которых нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.