Поля Погба обвинили в «танце на могиле уволенного Жозе Моуринью»

Экс-игрок "красных дьяволов" отрицательно высказался о шутке французского футболиста в инстаграме по поводу отставки наставника.

"Манчестер Юнайтед" — лучшая команда с Полем Погба. Первое, что нужно сказать — у него огромный талант, я действительно верю в него как в игрока. Поль несомненно поссорился с тренером. Моуринью не считает Погба таким хорошим игроком, как он думает. За последние шесть месяцев между ними произошел полный разрыв. Считаю, что танцевать на могиле только что уволенного тренера неуместно. Жозе потерял работу, а Поль и его люди опубликовали этот пост — не думайте, что это совпадение, запланированный твит, это дрянь, абсолютная дрянь. Реальность такова, что тренер всегда будет виноват, всегда будет козлом отпущения. За последние шесть лет в "Манчестер Юнайтед" потерпели неудачу три прекрасных специалиста. Жозе побеждал везде, где бывал. Я никогда не думал, даже одну секунду, что он уйдет, не выиграв титул", — приводит слова Невилла Sky Sports.

Португалец был уволен 18 декабря. Он возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством "красные дьяволы" завоевали Кубок Английской лиги, Суперкубок Англии, а также стали победителями Лиги Европы.

Ранее "Манчестер Юнайтед" случайно назвал преемника Моуринью раньше времени.