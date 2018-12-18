Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Шведский футболист Златан Ибрагимович продлил контракт с клубом Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Отмечается, что соглашение с 37-летним нападающим рассчитано до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович мог перейти в итальянский "Милан", за который выступал с 2011 по 2012 год. В составе миланского клуба швед стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии.

Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента в марте 2018 года. В прошлом сезоне он принял участие в 27 матчах MLS, в которых забил 22 мяча и отдал шесть голевых передач. После своего первого сезона шведский форвард выиграл приз "Новичок года" MLS и вошел в символическую сборную. "Лос-Анджелес Гэлакси" не смог выйти в плей-офф турнира.