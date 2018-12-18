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Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» 

ТАСС + ещё 29 21 час назад
Шведский футболист Златан Ибрагимович продлил контракт с клубом Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.
Отмечается, что соглашение с 37-летним нападающим рассчитано до конца 2019 года.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович мог перейти в итальянский "Милан", за который выступал с 2011 по 2012 год. В составе миланского клуба швед стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии.
Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента в марте 2018 года. В прошлом сезоне он принял участие в 27 матчах MLS, в которых забил 22 мяча и отдал шесть голевых передач. После своего первого сезона шведский форвард выиграл приз "Новичок года" MLS и вошел в символическую сборную. "Лос-Анджелес Гэлакси" не смог выйти в плей-офф турнира.
Помимо "Милана" Ибрагимович выступал за голландский "Аякс", в составе которого стал двукратным чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка и Суперкубка страны, за итальянские "Ювентус" и "Интер", в составе которого три раза выигрывал чемпионат и страны и два раза Суперкубок. В составе испанской "Барселоны" Ибрагимович один раз стал чемпионом Испании, два раза обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и один раз выиграл клубный чемпионат мира. С французским ПСЖ Ибрагимович четыре раза становился чемпионом Франции, два раза обладателем Кубка Франции. В составе "Манчестер Юнайтед" швед выиграл Лигу Европы и стал обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии.
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