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Мамаев: до февраля меня точно отпустят на свободу 

Газета.Ru 17 декабря 2018
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев отправил из Бутырского СИЗО письмо своей жене Алане.
"Родная, привет! Сегодня четверг, и мы разговаривали по телефону, тебе цветы пришли. Я не знаю, почему тебе не приходят письма, но это уже пятое письмо! Проверь хорошо почту! Насчет полиграфа я согласен! Я хочу вернуть доверие и огонь, который ты мне прислала в письме! Родная, и самое главное: я тебя люблю, хочу к тебе и хочу тебя! Сегодня был адвокат и следователь", — приводит текст письма издание Super.
Футболист отметил, что если 18 декабря его и нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина не отпустят, то до февраля они точно выйдут на свободу.
"Так что большая часть уже прошла! Я тебя очень хочу и только тебя, и никого в моей жизни не будет, только ты, родная! Скоро все будет! Хочу обнять тебя и чтобы дети и мы валялись в кровати! Ни на кого внимания не обращай, кто бы что ни говорил, не реагируй. Будь с детьми, и я скоро выйду!" — написал хавбек.
Утром 8 октября Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы "Пекин" в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.
В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 "Побои" и 213 "Хулиганство". С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.
5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.
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