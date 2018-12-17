Мамаев: до февраля меня точно отпустят на свободу

"Родная, привет! Сегодня четверг, и мы разговаривали по телефону, тебе цветы пришли. Я не знаю, почему тебе не приходят письма, но это уже пятое письмо! Проверь хорошо почту! Насчет полиграфа я согласен! Я хочу вернуть доверие и огонь, который ты мне прислала в письме! Родная, и самое главное: я тебя люблю, хочу к тебе и хочу тебя! Сегодня был адвокат и следователь", — приводит текст письма издание Super.

Футболист отметил, что если 18 декабря его и нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина не отпустят, то до февраля они точно выйдут на свободу.

"Так что большая часть уже прошла! Я тебя очень хочу и только тебя, и никого в моей жизни не будет, только ты, родная! Скоро все будет! Хочу обнять тебя и чтобы дети и мы валялись в кровати! Ни на кого внимания не обращай, кто бы что ни говорил, не реагируй. Будь с детьми, и я скоро выйду!" — написал хавбек.

Утром 8 октября Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы "Пекин" в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 "Побои" и 213 "Хулиганство". С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.