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Глушакова отпустили из полиции после допроса 

ТК «Звезда» 17 декабря 2018
Ранее сообщалось, что спортсмена вызвали на допрос в полицию.
Футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова отпустили после допроса. Через несколько дней решится вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что спортсмена вызвали на допрос в полицию. Согласно Уголовному кодексу России спортсмену может грозить до двух лет лишения свободы.
По словам адвоката жены спортсмена Сергея Жорина, допрос проводился в рамках доследственной проверки по заявлению об угрозах в ее адрес.
Дарья написала в полицию заявление о намерении мужа убить ее. По словам ее адвоката, угрозы футболиста были связаны с их бракоразводным процессом.
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