Смолов потроллил «Спартак» и ЦСКА

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Смолов посмеялся над «Спартаком» и ЦСКА 

Рамблер + ещё 5 13 часов назад
Игрок «Локомотива» Федор Смолов принял участие в программе «Потрогай это» на «Локо ТВ». Участникам передачи предложили на ощупь и не глядя распознать вонючие гетры, сало, маринованные грибы, табак для кальяна и игрушечного паука.
Смолов, начав трогать сало, почти сразу пошутил про «Спартак»:
«Это еда какая-то? Серьезно? Что-то со «Спартаком» связанное. <…> Жир какой-то не очень приятный на ощупь».
В итоге Смолов догадался, что это сало. Затем футболист попытался на ощупь определить табак для кальяна.
«Овес? Ну а что, много ведь раньше из ЦСКА народу было», — сказал он.
Прозвища «мясо» и «свиньи» у «Спартака» появились еще в советское время: клуб принадлежал Промкооперации, в которую входили различные рынки, а изначально команда называлась «Пищевики». Сейчас болельщики «Спартака» присуждают лучшему футболисту или тренеру года приз «Золотой кабан».
ЦСКА также начали называть «конями» еще в СССР. По одной из версий, прозвище связано с месторасположением стадиона ЦСКА: раньше на Песчаной улице располагались конюшни ипподрома.
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