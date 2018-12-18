Смолов потроллил «Спартак» и ЦСКА

Смолов посмеялся над «Спартаком» и ЦСКА

Игрок «Локомотива» Федор Смолов принял участие в программе «Потрогай это» на «Локо ТВ». Участникам передачи предложили на ощупь и не глядя распознать вонючие гетры, сало, маринованные грибы, табак для кальяна и игрушечного паука.

Смолов, начав трогать сало, почти сразу пошутил про «Спартак»

«Это еда какая-то? Серьезно? Что-то со «Спартаком» связанное. <…> Жир какой-то не очень приятный на ощупь».

В итоге Смолов догадался, что это сало. Затем футболист попытался на ощупь определить табак для кальяна.

«Овес? Ну а что, много ведь раньше из ЦСКА народу было», — сказал он.

Прозвища «мясо» и «свиньи» у «Спартака» появились еще в советское время: клуб принадлежал Промкооперации, в которую входили различные рынки, а изначально команда называлась «Пищевики». Сейчас болельщики «Спартака» присуждают лучшему футболисту или тренеру года приз «Золотой кабан».

ЦСКА также начали называть «конями» еще в СССР. По одной из версий, прозвище связано с месторасположением стадиона ЦСКА: раньше на Песчаной улице располагались конюшни ипподрома.