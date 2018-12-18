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Футболист погиб вместе с женой и шестилетним сыном 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: ФК «Витебск» / Вконтакте
Вратарь белорусского футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков вместе с семьей погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба команды.
По информации издания Onliner, автомобиль футболиста занесло и вынесло на встречную полосу, где он врезался в эвакуатор Mercedes. В результате ДТП спортсмен, его жена и их 6-летний сын скончались на месте. Еще один ребенок Щербаковых, 3-летний сын, ехал в детском кресле и выжил. Сейчас он находится в больнице. Водитель Mercedes не пострадал.
В прошлом сезоне чемпионата Белоруссии Щербаков провел 22 матча и пропустил 14 голов в составе «Витебска». В 2011 году голкипер, выступая за БАТЭ под руководством Виктора Гончаренко, стал чемпионом Белоруссии и обладателем Суперкубка страны.
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