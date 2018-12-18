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Футболист погиб при столкновении с эвакуатором 

Рамблер + ещё 13 16 часов назад
Фото: ФК «Витебск» / Вконтакте
Вратарь белорусского футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков погиб в автомобильной аварии, которая произошла на трассе в Толочинском районе Витебской области. В этот момент в машине спортсмена находилась вся его семья: жена и двое сыновей, передаёт «Прессбол».
Трагедия произошла 17 декабря около 7 часов вечера. Щербаков за рулём своей "Киа" на огромной скорости выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал эвакуатор на базе "Мерседес", сообщает сайт УВД Витебского облисполкома. Медики, прибывшие на место ЧП, констатировали мгновенную смерть Щербакова, его жены и шестилетнего сына. Ещё один мальчик трёх лет выжил, поскольку был пристёгнут в детском кресле. Сейчас он находится в больнице.
Белорусские автоинспекторы продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
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