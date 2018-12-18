Футболист погиб при столкновении с эвакуатором

Вратарь белорусского футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков погиб в автомобильной аварии, которая произошла на трассе в Толочинском районе Витебской области. В этот момент в машине спортсмена находилась вся его семья: жена и двое сыновей, передаёт «Прессбол».

Трагедия произошла 17 декабря около 7 часов вечера. Щербаков за рулём своей "Киа" на огромной скорости выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал эвакуатор на базе "Мерседес", сообщает сайт УВД Витебского облисполкома. Медики, прибывшие на место ЧП, констатировали мгновенную смерть Щербакова, его жены и шестилетнего сына. Ещё один мальчик трёх лет выжил, поскольку был пристёгнут в детском кресле. Сейчас он находится в больнице.

Белорусские автоинспекторы продолжают выяснять обстоятельства происшествия.