Продажный хитрец

Жорже Мендеш — возможно, главный решала футбольного мира. Бывший футболист-неудачник с годами стал одним из самых влиятельных людей в спорте. Среди его клиентов — Криштиану Роналду и Жозе Моуринью. Он проворачивает миллионные сделки и проникает в структуры клубов. «Лента.ру» — о португальском суперагенте и его непростом профессиональном пути.

Сменил пластинку

Из грязи в князи — это не про Жорже Мендеша. Отец португальца трудился в нефтяной сфере и неплохо зарабатывал. Брат впоследствии стал владельцем компании по переработке смолы. Поэтому вариантов счастливой жизни у будущего суперагента было предостаточно.

Страстью же Мендеша был именно футбол. Ноги, увы, мечтательного парня не особо слушали. Поскольку футболом денег ему было не заработать, параллельно с карьерой игрока Мендеш завел видеосалон. На покупку бизнеса расщедрился брат португальца.

С деньгами будущий агент обращался куда искуснее, чем с мячом. Первой удачной сделкой стала продажа самого себя. Футболист согласился на переход в скромный «Ланезиш», но с условием, что получит право на использование рекламных баннеров. Так горе-игрок стал зарабатывать даже больше клуба!

У Мендеша был шанс попробовать силы в главной лиге страны, но предложение «Варцима» Жорже отверг. Он еще надеялся на вариант с «Порту». Однако, получив шанс, воспользоваться им не сумел — попросту не прошел просмотр. Серьезных клубов в его карьере так и не было.

К тридцати годам он был уже бывшим спортсменом и владельцем ночного клуба. Мендеш временами крутил пластинку в заведении, куда нередко наведывались профессиональные футболисты. Клуб стал точкой отсчета карьеры агента. Именно там он встретился с первым клиентом — голкипером Нуну Эспириту Сантушем. Болельщикам московского «Динамо» это имя должно быть знакомо. Спустя годы, в 2005-м, португалец станет частью колонии португальцев, втюханных динамовскому руководству самим Мендешем.

В 1996-м Мендеш получил свои первые проценты со сделки. Нуну Сантуш переходит из «Витории Гимарайнш» в испанский «Депортиво». Жорже стремительно обрастал связями. Теперь у него своя фирма — Gestefute. Он активно общался с самими футболистами, закрепив за собой статус главного специалиста по португальским игрокам.

Главный поставщик футболятины

Шерстить академии в поисках молодых и перспективных — фишка Мендеша. Благодаря игроцкому прошлому португалец стал скаутом и агентом в одном лице.

Так, Мендеш разглядел весомый актив в полузащитнике «Насьоналя» Коштинье. Со временем хавбек попадет в «Монако». Вырастет в игрока национальной сборной. И, как и Нуну, однажды окажется в московском «Динамо».

Бизнес предприимчивого и хитрого Мендеша крепнет. Он раньше других сообразил, как далеко можно уехать на спине быстроногого юниора Криштиану Роналду. И сумел увести у коллеги по ремеслу «особенного» Жозе Моуринью, срежиссировав переход тренера «Порту» в лондонский «Челси» в 2004 году. Примеров таких находок португальца — масса: Рикарду Куарежма, Нани, Манише… Игроки не раз сами выходили на ушлого португальца, прознав о его умении выбивать отличные сделки.

В 2006-м Мендеш открывает Gestifute International. Казалось бы, к чему плодить лишние сущности? Важная поправка: новая фирма (и не единственная в своем роде) базировалась уже не в Португалии, а в Ирландии, известной мягким налогообложением. Через международный филиал прокручивались многомиллионные сделки.

Мендеш и по сей день занимается делами таких монстров футбола, как Криштиану Роналду, Хамес Родригес , Диего Коста. Он также продолжает сотрудничать с Моуринью. Но особо хорош Мендеш в том, чтобы толкать футбольный товар, что называется, оптом.

Вернемся ненадолго в 2005-й, когда московское «Динамо» попадает в руки бизнесмена Алексея Федорычева , который решает превратить бело-голубых в российский суперклуб. Но вместо строительства современной базы, обновления стадиона и прочих долгих и сложных проектов, предприниматель выделил порядка 100 миллионов долларов на трансферы. Часть из них успешно освоило агентство Мендеша. С его подачи был эффектно раздербанен «Порту», одержавший победу в Лиге чемпионов в 2004 году. На заработки в Москву отправились те самые Манише, Коштинья, бразильский голеадор Дерлей. Чемпион Европы-2004 грек Юркас Сейтаридис . И еще достаточно малоизвестных мастеров. Суперклуба не вышло, зато Мендеш знатно набил карман. Ведь после неудачного эксперимента с инъекцией легионерской крови многих игроков пришлось вновь трудоустраивать. А путь был один — через старину Жорже.

Динамовский сценарий повторился снова уже в менее лихой Англии. И на этот раз Мендеш с помощью китайских партнеров буквально проник в структуру «Вулверхэмптона».

Статский советник

В 2016-м году «Вулверхэмптон», клуб Чемпионшипа (второго по значимости дивизиона Англии) приобрела китайская фирма Fosun International. Угадайте, кто надоумил богачей из Поднебесной вложиться в английский футбольный клуб? Именно он — суперагент Мендеш.

Беглый взгляд на сухие таблицы переходов начиная с сезона-2016/2017 дает понять — «волков» взял под свое шефство один из самых влиятельных агентов мирового футбола. Ну и, естественно, на команду стали охотно выделять средства. Рубиться во втором дивизионе чемпионата Англии отправились ребята из топовых клубов Европы. Явление едва ли возможное, если бы интересы команды не лоббировал господин Мендеш.

Так «Вулверхэмптон» купил за 15 миллионов фунтов вингера лиссабонской «Бенфики» Элдера Кошту. Из других дорогостоящих приобретений — крайний полузащитник «Монако» Иван Кавальеро. Оба футболиста — молодые таланты. Также состав пополнил относительно опытный португалец Сильвия: его последним клубом на тот момент был мадридский «Атлетико». Всего в состав «волков» влилось шестеро игроков с португальскими паспортами.

Значительное обновление позволило «Вулверхэмптону» вернуться в Премьер-лигу. В новом сезоне Мендеш продолжает привлекать под знамена волков португальские таланты. Главным трансфером стал переход 20-летнего Рубена Невеша , многообещающего опорника из старого доброго «Порту». И, что примечательно, с лета 2017-го клуб возглавляет близкий друг Мендеша — тот самый Нуну Сантуш.

Такое погружение агента в дела клуба кое-кому показалось чрезмерным. Уже после первого сезона с Мендешем клубы Чемпионшипа запросили проверку деятельности «Вулверхэмптона». «Волков» начали подозревать в нарушении сразу двух положений Футбольной ассоциации.

Так, справедливо было замечено, что правилами воспрещается владеть одновременно клубом и быть вовлеченным в агентскую деятельность — иметь долю в соответствующей фирме или же быть связанным другими общими интересами. Также агентам запрещено оказывать влияние на клуб: владеть более чем пятью процентами ценных бумаг или занимать должности в его структуре.

По обоим пунктам к Мендешу были серьезные вопросы. Китайцы действительно одновременно владели как «Вулверхэмптоном», так и долей в компании Мендеша. Однако акции Gestifute были оформлены на дочернюю фирму. Так что к документам придраться было нельзя. А с ролью Мендеша в клубе все оказалось еще проще. Официально он никто. Португалец — просто хороший друг руководства, который с завидной регулярностью рекомендует ему хороших игроков. Боссы (о чудо!) соглашаются. Кстати, в ближайшее время в стан «волков» может перейти еще один клиент Мендеша — бывший защитник «Реала» Пепе.

Помог уклонисту?

После чемпионата мира-2018 звездный форвард сборной Португалии Роналду сменил Мадрид на Турин. Очевидно, Криштиану отправился за новыми вызовами в серию A. Однако многим показалось, что португалец решил поскорее скрыться с глаз испанских налоговиков, попивших ему немало крови за годы, проведенные в составе «Реала».

Криштиану неохотно расставался с нажитыми непосильным трудом миллионами — его обвинили в уклонении от уплаты налогов. По последним данным, форвард уже отдал 13,4 миллиона евро штрафа и согласился сотрудничать со следствием.

В 2016-м немецкий Der Spiegel поделился с миром схемой, пользуясь которой Роналду увел из-под носа налоговиков почти 75 миллионов евро. По данным издания, португалец исправно пользовался услугами офшорной компании с 2009 по 2015 год. Вполне вероятно, до таких финтов форвард додумался не сам. По делу о неуплате допрашивали и его агента. Да-да, именно Мендеша. По данным Football Leaks, португальский агент помог скрыть от налоговой почти 180 миллионов евро Роналду, полученные за использование имиджевых прав. По такой же схеме Жорже помогал и Моуринью.

Несмотря на публикацию этих данных, Мендеш на плаву и процветает. Хотя тому, кто имеет настолько много связей, вряд ли дадут утонуть. Ведь он может потянуть за собой немало народу.