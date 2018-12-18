Суд признал банкротом футбольный клуб «Кубань»

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о признании банкротом футбольный клуб "Кубань", требования всех кредиторов удовлетворили в рамках одного судебного производства, сообщили ТАСС в пресс-службе суда во вторник.

Существовавший в регионе с 1928 года клуб "Кубань" не смог пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза (РФС) из-за финансовых долгов. В связи с этим клуб снялся в этом году с чемпионата Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), где завершил прошлый сезон на девятом месте и должен был принять участие в следующем сезоне.

В суд были поданы заявления от кредиторов о банкротстве клуба. Ранее в отношении клуба была введена процедура наблюдения, временным управляющим назначили Ивана Конева. Позднее руководство клуба подало в отношении него заявление в суд о ненадлежащем исполнении им своих обязанностей. Бывший гендиректор "Кубани" Геннадий Крапивка подтверждал ТАСС факт подачи заявления на Конева, но комментировать суть претензий отказался.

"По делу о банкротстве "Кубани" 17 декабря вынесено решение. Это единое банкротство с разными заявителями", — сообщила ТАСС пресс-секретарь Арбитражного суда Краснодарского края Мария Комбаева, уточнив, что поданные ранее заявления о признании клуба банкротом были объединены в одно производство.

"В январе 2019 года будут рассматриваться материалы по конкурсному управляющему", — добавила Комбаева.