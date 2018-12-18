Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о признании банкротом футбольный клуб "Кубань", требования всех кредиторов удовлетворили в рамках одного судебного производства, сообщили ТАСС в пресс-службе суда во вторник.
Существовавший в регионе с 1928 года клуб "Кубань" не смог пройти процедуру лицензирования Российского футбольного союза (РФС) из-за финансовых долгов. В связи с этим клуб снялся в этом году с чемпионата Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), где завершил прошлый сезон на девятом месте и должен был принять участие в следующем сезоне.
В суд были поданы заявления от кредиторов о банкротстве клуба. Ранее в отношении клуба была введена процедура наблюдения, временным управляющим назначили Ивана Конева. Позднее руководство клуба подало в отношении него заявление в суд о ненадлежащем исполнении им своих обязанностей. Бывший гендиректор "Кубани" Геннадий Крапивка подтверждал ТАСС факт подачи заявления на Конева, но комментировать суть претензий отказался.
"По делу о банкротстве "Кубани" 17 декабря вынесено решение. Это единое банкротство с разными заявителями", — сообщила ТАСС пресс-секретарь Арбитражного суда Краснодарского края Мария Комбаева, уточнив, что поданные ранее заявления о признании клуба банкротом были объединены в одно производство.
"В январе 2019 года будут рассматриваться материалы по конкурсному управляющему", — добавила Комбаева.
Согласно материалам из картотеки Арбитражного суда Краснодарского края, заявителями по рассмотренному делу о банкротстве в связи с невыполнением кредитных обязательств выступали ООО "Профсервис-Краснодар", ООО "Спортлэнд-Тур", ООО "Ростовская УК", Яшук Данила Сергеевич, ООО "Авиапартнер", ООО "Фрахтавия", ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", АО "Успенский сахарник", ИФНС №4 по Краснодару, Осинькин И. В. В числе третьих лиц по делу проходили управление Росреестра по Краснодарскому краю, КБ "Кубань Кредит", администрация муниципального образования Краснодара, управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю.