Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кокорина и Мамаева оставили под стражей 

Рамблер + ещё 24 12 часов назад
Избившие трех человек футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся в СИЗО до 8 февраля. Сегодня, 18 декабря, Мосгорсуд отклонил апелляции адвокатов футболистов.
5 декабря Тверской районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Кокорина и Мамаева. Защита футболистов опротестовала решение, а сегодня Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобы адвокатов.
«Это какой-то позор», — прокомментировал решение Павел Мамаев, как сообщает «Чемпионат».
В начале октября Кокорин и Мамаев избили начальника одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака, директора НАМИ Сергея Гайсина и водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Против футболистов были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство», а несколько дней спустя спортсмены были арестованы до 8 декабря.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ибрагимович определился с будущим
«Спартак» разгромил «Йокерит»
Канчельскис прокомментировал увольнение Моуринью1
Туктамышева не выступит на чемпионате России
Футболист скостил себе 13 лет
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
01:23
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили расправой
Футбол
00:48
Сборной России грозит уголовная ответственность
Биатлон
02:52
Экс-футболист сборной России напомнил бомжа
Футбол
05:51
Суд решил судьбу Кокорина и Мамаева
Футбол
03:16
Чемпиона мира выгнали из сборной России по биатлону
Биатлон
02:40
Российские биатлонисты улетели от следователей Австрии
Биатлон
04:17
Смолов потроллил «Спартак» и ЦСКА
Футбол
00:14
Коляда слег вслед за Туктамышевой
Фигурное катание Прочее
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение