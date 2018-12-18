Суд решил судьбу Кокорина и Мамаева

Избившие трех человек футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся в СИЗО до 8 февраля. Сегодня, 18 декабря, Мосгорсуд отклонил апелляции адвокатов футболистов.
5 декабря Тверской районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Кокорина и Мамаева. Защита футболистов опротестовала решение, а сегодня Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобы адвокатов.
«Это какой-то позор», — прокомментировал решение Павел Мамаев, как сообщает «Чемпионат».
В начале октября Кокорин и Мамаев избили начальника одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака, директора НАМИ Сергея Гайсина и водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Против футболистов были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство», а несколько дней спустя спортсмены были арестованы до 8 декабря.