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«Реал» придумал схему возвращения Моуринью и посулил ему власть 

Lenta.ru + ещё 15 13 часов назад
Мадридский «Реал» заинтересован в возвращении тренера Жозе Моуринью, который после увольнения из «Манчестер Юнайтед» остается без работы. Об этом сообщает El Pais.
По информации источника, клуб хочет подписать контракт со специалистом после 1 июля, чтобы не платить англичанам пять миллионов евро неустойки. Отмечается, что «Реал» сначала пообещал Моуринью зарплату в 15 миллионов евро за сезон, а потом поднял предложение до 20 миллионов евро.
Помимо этого, сливочные пообещали португальцу, что в его полномочиях будут продажа и покупка игроков. Руководство «Реала» заверило тренера, что обязательно вложится в усиление состава.
18 декабря Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед». По данным Daily Mail, англичане обязаны выплатить португальцу более 20 миллионов евро в качестве неустойки. «Реалом» же после отставки Хулена Лопетеги руководит аргентинец Сантьяго Солари.
Моуринью уже был тренером «галактикос» с 2010 по 2013 годы и стал с командой чемпионом Испании.
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