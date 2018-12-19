Кокорин и Мамаев вспомнили о боге

Александр Кокорин и Павел Мамаев в СИЗО стали больше времени уделять духовному самообразованию, пишут «Известия», чей корреспондент посетил футболистов в составе Общественной наблюдательной комиссии.
Корреспондент обратил внимание на самодельный иконостас в камере Павла Мамаева. По словам футболиста, в камере у него появилось больше времени для общения с Богом.
Павел рассказал, что вместе с сокамерником они посещают церковь на территории «Бутырки»: последний раз были на литургии две недели назад.
По словам Мамаева, в камере он читает духовную литературу и будет рад, если ему будут присылать такие книги.
«По поводу веры: мы здесь ее укрепляем и будем укреплять», — заявил футболист.
Александр Кокорин рассказал, что читает «Новый завет» и был бы рад чаще видеться со священником.
Вместе с Мамаевым Кокорин храм не посещает: им запрещено видеться, поэтому их графики не совпадают.
Напомним, 8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев, отмечая десятилетие своей дружбы, устроили две драки в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека: водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин. Сейчас футболисты, а также брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, находятся под арестом в СИЗО «Бутырка».