Кокорин и Мамаев вспомнили о боге

Кокорин и Мамаев занялись духовным самообразованием в «Бутырке»

Корреспондент обратил внимание на самодельный иконостас в камере Павла Мамаева. По словам футболиста, в камере у него появилось больше времени для общения с Богом.

Павел рассказал, что вместе с сокамерником они посещают церковь на территории «Бутырки»: последний раз были на литургии две недели назад.

По словам Мамаева, в камере он читает духовную литературу и будет рад, если ему будут присылать такие книги.

«По поводу веры: мы здесь ее укрепляем и будем укреплять», — заявил футболист.

Александр Кокорин рассказал, что читает «Новый завет» и был бы рад чаще видеться со священником.

Вместе с Мамаевым Кокорин храм не посещает: им запрещено видеться, поэтому их графики не совпадают.