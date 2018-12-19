Роналду решил избавиться от дома в Англии

Футболист итальянского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду выставил на продажу свой особняк в английском графстве Чешир. Нападающий рассчитывает продать его за 3,6 миллиона евро.

Форвард приобрёл недвижимость недалеко от Манчестера в 2006 году, заплатив за дом 3,85 млн фунтов (около 4,3 миллиона евро по нынешнему курсу), сообщает The Sun. В то время он защищал цвета « Манчестер Юнайтед ».

В трёхэтажный доме пять спален, кинотеатр и бассейн.

До текущего сезона футболист выступал за испанский «Реал» . Сейчас он играет за туринский «Ювентус». На счету Роналду 11 забитых мячей в 16 играх серии А.

Как писал News.ru, Роналду позвал Месси в Италию.