Канчельскис прокомментировал увольнение Моуринью из «Манчестер Юнайтед»

«Видимо, после поражения от «Ливерпуля» всем стало очевидно и понятно, что дальше работать невозможно. В команде очень нездоровая атмосфера», — цитирует телеканал «360» Канчельскиса.

По его словам, теперь необходимо брать кого-то в качестве исполняющего обязанности до конца сезона, а затем более конкретно решать по кандидатуре.

Ранее сообщалось, что Моуринью попрощался с журналистами и покинул свои апартаменты в Манчестере.