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Канчельскис прокомментировал увольнение Моуринью из «Манчестер Юнайтед» 

RT на русском 21 час назад
Экс-футболист Андрей Канчельскис, выступавший за «Манчестер Юнайтед» в 1990-х годах, прокомментировал увольнение португальского специалиста Жозе Моуринью.
«Видимо, после поражения от «Ливерпуля» всем стало очевидно и понятно, что дальше работать невозможно. В команде очень нездоровая атмосфера», — цитирует телеканал «360» Канчельскиса.
По его словам, теперь необходимо брать кого-то в качестве исполняющего обязанности до конца сезона, а затем более конкретно решать по кандидатуре.
Ранее сообщалось, что Моуринью попрощался с журналистами и покинул свои апартаменты в Манчестере.
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