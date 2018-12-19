Мутко ушел с поста главы РФС

Об уходе Мутко стало известно после заседания исполкома РФС. Исполняющим обязанности главы организации назначили президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина . Он будет занимать этот пост до конференции РФС.

Член исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил в твиттере, что внеочередная отчетно-выборная конференция состоится 22 февраля 2019 года. До 12 февраля будет проходить выдвижение кандидатов на пост президента РФС.

⚡Виталий Мутко покидает пост президента Россйского футбольного союза pic.twitter.com/JfOM1QDc2k— РФС (@official_rfs) 19 декабря 2018 г.

Александра Дюкова. СМИ начали писать о возможной отставке Мутко еще в ноябре. «Чемпионат» называл главными кандидатами на пост главы РФС главу оргкомитета «Россия 2018» Алексея Сорокина и председателя совета директоров «Зенита»

Ранее Мутко назначили вице-премьером по строительству. В предыдущем правительстве он в должности вице-премьера отвечал за спорт, а до этого был министром спорта.

В декабре 2017-го на фоне допинг-скандала Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 и объявил, что на полгода приостанавливает работу на посту президента РФС.