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Мутко ушел с поста главы РФС 

Рамблер + ещё 96 2 часа назад
Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко 19 декабря покинул свой пост. Об этом сообщается в твиттере РФС.
Об уходе Мутко стало известно после заседания исполкома РФС. Исполняющим обязанности главы организации назначили президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина. Он будет занимать этот пост до конференции РФС.
BBC узнала о неофициальных санкциях FIFA против Мутко
Член исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил в твиттере, что внеочередная отчетно-выборная конференция состоится 22 февраля 2019 года. До 12 февраля будет проходить выдвижение кандидатов на пост президента РФС.
СМИ начали писать о возможной отставке Мутко еще в ноябре. «Чемпионат» называл главными кандидатами на пост главы РФС главу оргкомитета «Россия 2018» Алексея Сорокина и председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова.
Ранее Мутко назначили вице-премьером по строительству. В предыдущем правительстве он в должности вице-премьера отвечал за спорт, а до этого был министром спорта.
В декабре 2017-го на фоне допинг-скандала Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 и объявил, что на полгода приостанавливает работу на посту президента РФС.
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