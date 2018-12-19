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Жена Мамаева назвала Краснодар колхозом 

RT на русском + ещё 6 5 часов назад
Супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала, где она хочет, чтобы играл её муж и рассказала об ощущениях от города Краснодар.
«Идеальный клуб, в котором я хотела бы, чтобы играл муж? Да там же, где и играл. В ЦСКА. Это в Москве», — сказала Алана Мамаева в программе «Дневник хача».
Также жена футболиста заявила, что считает город Краснодар колхозом.
«Я не говорила, что это помойка. Это колхоз. Жители Краснодара сами так его называют. Обиделись те, кому не за что было зацепиться. Я же говорила не про Краснодар, а про свои ощущения здесь», — добавила Мамаева.
18 декабря Московский городской суд подтвердил законность продления ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 8 февраля 2019 года.
Ранее Мосгорсуд отклонил апелляции Кокорина и Мамаева и просьбы о переводе под домашний арест.
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