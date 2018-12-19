СМИ узнали имя новой подруги Аршавина

Telegram-канал Admin.anshlak сообщает, что девушка, замеченная с футболистом Андреем Аршавиным в Санкт-Петербурге, оказалась стюардессой.

По данным канала, девушку зовут Карина Неман. «СтарХит» отмечает , что ей 21 год.

Admin.anshlak отыскал в ее Instagram фото в той же одежде, что и у девушки на видео с Аршавиным.

Ранее Аршавина заметили во время ночной прогулки по Санкт-Петербургу с двумя девушками. Сообщалось, что он катал их на лошади. В Сети появились фото и видео, демонстрирующие, что экс-игрок «Зенита» обнимался с одной из девушек.

Аршавин с 2016 года женат на Алисе Казьминой. В феврале 2017-го у них родилась дочь.