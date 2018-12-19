Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Загитова не пришла
Загитова не пришла

СМИ узнали имя новой подруги Аршавина 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Telegram-канал Admin.anshlak сообщает, что девушка, замеченная с футболистом Андреем Аршавиным в Санкт-Петербурге, оказалась стюардессой.
По данным канала, девушку зовут Карина Неман. «СтарХит» отмечает, что ей 21 год.
Admin.anshlak отыскал в ее Instagram фото в той же одежде, что и у девушки на видео с Аршавиным.
Ранее Аршавина заметили во время ночной прогулки по Санкт-Петербургу с двумя девушками. Сообщалось, что он катал их на лошади. В Сети появились фото и видео, демонстрирующие, что экс-игрок «Зенита» обнимался с одной из девушек.
Аршавин с 2016 года женат на Алисе Казьминой. В феврале 2017-го у них родилась дочь.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кириленко подвёл итоги года в российском баскетболе
Коляда выступит на чемпионате России
Загитова не пришла1
Объявлен состав сборной России на «Тур де Ски»
Медведева поменяла программу для ЧР
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
01:13
Лет ми спик фром май харт: Мутко порвал со спортом
Футбол Статьи
00:44
Загитова не пришла
Фигурное катание
01:23
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили расправой
Футбол
01:00
Футболист отправил судью в нокаут за красную карточку
Футбол
01:23
Жена Мамаева назвала Краснодар «колхозом»
Футбол
00:48
Сборной России грозит уголовная ответственность
Биатлон
02:52
Экс-футболист сборной России напомнил бомжа
Футбол
00:15
Медведева заскучала по России
Фигурное катание
01:15
Аршавин отказался платить за коня после стриптиза
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение