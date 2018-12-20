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Мутко «предвидел» долгий развал российского спорта 

Lenta.ru + ещё 13 12 часов назад
Вице-премьер России Виталий Мутко, покинувший пост президента Российского футбольного союза (РФС), оценил задел прочности отечественного спорта. Слова чиновника приводит «Р-Спорт».
Мутко, в противовес высказываниям неких «специалистов», заметил, что российский спорт прочно стоит на ногах. По его мнению, понадобится «огромное количество времени» на то, чтобы развалить спорт.
«Все, как я и говорил, "фром май харт". Все зависит от людей, от души. Ты можешь ошибаться, допускать ошибки, но ты должен быть предан», — заявил Мутко.
Об уходе Мутко с поста в РФС было объявлено на исполкоме организации 19 декабря. Исполнять обязанности руководителя до 22 февраля следующего года будет глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.
Мутко с декабря 2017 года выполнял свои функции формально: он временно покинул РФС после дисквалификации, наложенной на него Международным олимпийским комитетом (МОК) из-за допинговых скандалов в российской сборной на Олимпийских играх 2014 года.
В мае Мутко был назначен вице-премьером по вопросам строительства. Это произошло после инаугурации президента Владимира Путина. До этого он курировал вопросы спорта, туризма и молодежной политики.
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