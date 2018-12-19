«Ежемесячный полиграф»: жена поставила Мамаеву условия

Алана Мамаева: «Гигантские деньги сносят футболистам голову»

Жена футболиста Павла Мамаева Алана рассказала о том, как сможет простить находящегося под арестом в «Бутырке» супруга за многочисленные измены, в которых она его подозревает. Девушка поставила своему мужу несколько условий, а также обвинила хавбека «Краснодара» в том, что у него «сорвало башню от денег».

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев продолжает находиться под арестом в СИЗО «Бутырка». В то время пока футболист, обвиняемый в избиении водителя ведущей Первого канала и двух чиновников Минпромторга , готовится отмечать Новый год в камере, его супруга Алана стала гостьей известного блогера Амирана Сардарова и дала откровенное интервью в его «Шоу без названия». Основной темой беседы стали отношения Аланы и Павла.

Так, жена хавбека «Краснодара» поставила несколько условий своему мужу для того, чтобы сохранить брак и семью.

«Ежемесячный полиграф — это первое. Так как я не могу вычислить, когда он мне врет. Он уже дал на это свое согласие. Прошел месяц — на полиграф: изменял или не изменял. Новый номер телефона, симкарта, запись контактов, согласованных со мной. Никакого пароля на телефоне.

Меня это не касается, потому что за мной косяков нет. А почему должно быть иначе? Я согласилась сидеть в Краснодаре в четырех стенах, в городе, который ненавижу. Я сижу дома, а он тусуется во всех городах: Москве, Берлине, Сочи. Если хочет, пусть разводится. Надо было думать, когда свое место совал. Я замуж выйду и 15 раз, если мне надо будет, и с пятью детьми», — заявила Алана.

Напомним, что после ареста Павла Мамаева вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным , его братом Кириллом и четвертым участником драки Александром Протасовицким, супруга полузащитника «Краснодара» обвинила того в многочисленных изменах.

В частности, фигурировало имя известной телеведущей Виктории Бони , с которой, по словам Аланы, ее муж неоднократно спал.

Несмотря на это, высокие чувства к футболисту у нее еще остались.

«Я все равно его люблю. Но есть и обида, и ненависть. Мне тяжело обсуждать свои эмоции, когда его нет рядом. Если бы он был дома, наверное, мы бы сначала подрались. Простила ли я его? Нет. Такое простить невозможно. Но мы не разведемся — я не потеряю свою семью», — заявила Алана.

При этом она не верит, что когда Павел выйдет на свободу, то он вернется в семью «другим человеком». По мнению Аланы Мамаевой, если ее муж ранее позволял себе совершать непристойные поступки, то и в будущем он будет вести себя соответствующе.

«Изменится ли? Думаю, максимум на год. Человек не поменяется, что бы ни случилось. Да, выйдут другими, будут вести другой образ жизни, но ненадолго. Как только жизнь уляжется, наладится карьера, появятся деньги, все будет то же самое», — сказала она, при этом понадеявшись на том, что ее мнение окажется ошибочным.

Интересными оказались еще одна точка зрения и видение проблемы со стороны девушки на то, почему ее муж оказался вовлечен в такой громкий скандал. По ее мнению, поведение Павла в семье и вне футбольного поля оказывает прямое влияние на его дела в «Краснодаре» и наоборот. При этом Алана приплела к данной истории еще и капитана «Спартака» Дениса Глушакова , который во всю судится со своей женой Дарьей.

«Как себя муж в семье ведет, так у него по жизни и складывается.

Если Паша сломал ногу, значит, он накосячил. Если муж дает много денег жене, то ему придет в два раза больше. То же самое в футболе. Как только он косячит, у него начинаются травмы. Такая взаимосвязь есть.

Глушаков не хочет платить алименты и нормально развестись. И что сейчас у него в карьере? Его же вся Россия хает. Он себя так ведет, поэтому у него в карьере все плохо», — заявила супруга полузащитника «быков».

В заключение девушка «проехалась» и по российским футболистам, обвинив тех в расточительстве и невоспитанности, которая, по ее мнению, проявляется из-за больших заработков. Алана Мамаева считает, что в отечественном футболе игроки еще в юном возрасте получают большие деньги, после чего начинают чувствовать себя безнаказанными.

«Футболисты не стали плохими. Они просто расслабились. В таком молодом возрасте они получают колоссальные деньги, которые просто сносят им голову.

Понимаю, что это зарабатывается трудом, но в любом случае это огромные деньги, которые сваливаются на молодого пацана. От этого срывает башню. У тебя есть деньги, безнаказанность за твои действия — они могут делать все, что хотят. Если смотреть в общем, то футболисты оборзевшие.

А как еще объяснить ситуации, когда народ даже говорит: «Ну куда, хватит уже!». У нас так всегда было и будет. Для того чтобы это исправить, в футбольных школах должны быть психологи, которые работали бы с ребятами и направляли их в правильную сторону. Нужны психологи в клубах, которые создавали бы команду. Вот в «Краснодаре» нет команды — есть каждый отдельный игрок, у которого своя жизнь. Каждый сам за себя. Они не общаются вне футбола», — сказала Алана.

Напомним, 18 декабря Тверской суд Москвы рассмотрел и отклонил апелляции адвокатов Мамаева, Кокориных и Протасовицкого, оставив в силе вердикт об их аресте. В заключении в следственном изоляторе четверо фигурантов дела об избиении чиновников и водителя ведущей Первого канала пробудут до 8 февраля 2019 года. В их отношении расследуется уголовное дело по статьям УК РФ 116 «Побои» и 213 «Хулиганство».

Находясь в СИЗО, футболисты стали уделять больше времени духовному развитию: теперь Мамаев и Кокорин ищут помощи, молясь богу. По информации газеты «Известия», в камере у хавбека «Краснодара» появились иконостас и лампада, а форвард «Зенита» в основном тратит свое время на чтение Библии.